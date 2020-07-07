İran-Avrasya Birliği ticaret hacmi 2.5 milyar dolara yaklaştı

İran ve Rusya ticaret ve gümrük yetkilileri ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Rus Başkanı'nın katıldığı webinar şeklinde düzenlenen İran-Avrasya Birliği 1. Ortak Ticaret Çalıştayı'nda konuşan Celali, bu ticaret hacminden yüzde 72'sinin İran'ın bu birlikten yaptığı ithalat, geri kalan yüzde 28'lik kısmının da İran'ın bu birliğie yaptığı ihracat oluşturduğunu bildirdi.

Bölgesel koalisyonların ve komşularla ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin önemine değinen Celali, bu sürecinin izlenmesinin İran'ın ilkesel politikaları arasında yer aldığını söyledi.

Celali, 'Bize göre Avrasya Birliği ile imzaladığımız anlaşma, İran ile komşuları arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine ve bölgede barış ile istikrarın yükselmesine sebebiyet verir' diye ekledi.

Bu toplantıda Avrasya Birliği üye ülkelerin ekonomi ve gümrük yetkilileri de İran-Avrasya Birliği anlaşmasının uygulanması, sağlık kuralları, karantina ve diğer ekonomi konularını masaya yatırdı.

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