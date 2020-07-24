Musevi: 15 ülke ile ortak sınır ambargoları etkisizleştirir

Musevi, Tebriz Ticaret Odası üyeleri ile yaptığı görüşmede ambargoların etkilerinin silinmesi için komşu ülkelerin üst düzey ekonomik kapasitelerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan ile kültürel ilişkilerin yanında ekonomik ve ticari ilişkilerin de gelişmesinin önemli olduğunu ifade eden Musevi, bu yönde tüm diplomatik gücün kullanılması gerektiğini söyledi.

Tahran-Bakü ticaret hacmine değinen Musevi, bu rakamın iki devlet ve milletin kapasitesi olmadığını ve artması gerektiğini belirtti.

Musevi, Tebriz’in coğrafi konum olarak Kafkas, Avrasya ve Rusya il ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

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2012