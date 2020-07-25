25 Tem 2020 16:40
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News Code: 83883902
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İran'da geçen 7 yılda 42 büyük baraj faaliyete başladı

İran'da geçen 7 yılda 42 büyük baraj faaliyete başladı

Tahran, İRNA, Ülkemizde 186 adet büyük baraj mevcuttur. Bunlardan 42'si 2013 yılından veri faaliyete başlamıştır.

Yeterli su kaynakları olmayan İran'da baraj inşaatı, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamak için yapılan temel işlerden biridir.

1979 yılında gerçekleşen İslam Devriöi öncesi 13 milyar 404 milyon metreküp hacminde toplam 19 baraj inşa edilirken, Devrim sonrasında 127 baraj daha inşa edildi.

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi'nin verilerine göre, halihazırda 186 büyük barajdan 42'si Ruhani Hükümeti'nin göreve geldiği 2013 yılından sonra yapılmış durumda.

Bütün bunlara rağmen kısa ve orta vadede 50 barajın daha inşa edilmesi gündemdeki yerini koruyor. Örneğin bu yılın sonuna kadar 317 milyon metreküp hacimli 9 büyük barajın yapılması öngörülmektedir.

2022 yılının Mart ayına kadar ise 1 milyar 626 milyon metreküp hacmine sahip 17 barajın inşası hedeflenmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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