26 May 2020 15:35
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News Code: 83800788
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İran'da 190 ulusal baraj projesi hayata geçirilecek

İran'da 190 ulusal baraj projesi hayata geçirilecek

Tahran, İRNA- Mevcut verilere göre İran genelinde halihazırda 48 milyar 488 milyon metreküp kapasiteli 190 baraj projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 milyar 724 milyon metreküp kapasitesinde 90 barajın fizibilite çalışmaları yapılmaktayken, 18 milyar 764 milyon metreküp kapasiteli 100 baraj da inşa edilmektedir.

Ayrıca bu yılın ilk ayına kadar 52 milyar 443 milyon metreküp kapasiteli 183 barajın inşasının tamamlandığı duyuruldu.

Fizibilite çalışmaları devam eden barajlardan 31'i Hazar Denizi havzasında, 52'si Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgsinde, 5'i Merkez Plato'da ve 2'si Serahs mevkiinde bulunmaktadır.

Öte yandan Hazar Denizi havzasında 31 baraj, Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde 54, Urmiye mevkiinde 3, Merkez Plato'da 9, Serahs'ta 1 ve Hamun'da 2 barajın inşası devam ediyor.

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