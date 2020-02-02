İran'da İslam Devrimi sonrası ulusal baraj sayısı 10 katına çıkmıştır

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Ruhani hükümeti boyunca 14 milyar 155 milyon metreküp kapasiteli 37 büyük baraj inşa edildiği ve ülke barajlarının doluluk hacminin 52 milyar 300 milyon metrekü olduğu bildirildi.

Ayrıca Ruhani hükümetinin göreve geldiğinden bu yana toplam 144 baraj inşa edilmiştir.

Öte yandan Ruhani kabinesinin göreve geldiği 2013 yılından önce İran genelindeki ulusal barajlarda 47 milyar 463 milyon metreküp su mevcuttu. Bu takam Ruhani'nin ilk görev süresi olan 2013-2017 arasında 51 milyar 300 milyon metreküpe ulaştı.