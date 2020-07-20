Ukrayna uçağının karakutusunun okunması Fransa'da başladı

Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran İl Askeri Savcısı Gulamabbas Türki yaptığı açıklamada, 'Ukrayna Havyolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağının karakutusu, İran Askeri Savcılık Temsilcisi'nin de bulunduğu bir uçakla Paris'e gönderilerek, bu ülkenin özel laboratuvarlarında okunması işlemi başladı' dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'nun kurallarına göre, bu dosyada lehtar olan uçağın üreticisi ABD, uçağın sahibi Ukrayna ve vatandaşlarının hayatını kaubettiği Kanada, İsveç ve Afganistan'ın karakutunun okunması için davet edişdiğine dikkati çeken Türki, 'Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu, İran Sivil Havacılık Kurumu ve Tahran Askeri Savcı Temsilcisi de bu işlemin yapıldığı sırada hazır bulunacak' diye konuştu.

Bu tip uçağın karakutusunun okunma işleminin bundan önce yapılmadığına değinen Türki, 'İran Sivil Havacılık Kurumu'nun tespiti ile Fransa'daki laboratuvarlar, karakutunun okunması için gerekli teknik imkanlara sahipler ve İran, Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'na karakutunun gönderilmesi ile ilgili hazırlığını Fransa'ya duyurmasının ardından, bu ülke karakutunun okunma işlemini yapmaya hazır olduğunu belirtti' diye ekledi.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

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