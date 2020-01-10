Amerika, Kanada ve Fransa temsilcileri Ukrayna Havayollarının düşen uçağı ile ilgili Tahran’ı ziyaret edecekler

Bu ülkelerin temsilcileri uçağın düşmesi ile ilgili İran Sivil Havacılık Kurumunda oluşacak toplantılara katılacaklar.

Ukrayna Havayollarına ait BOEİNG 737 uçak Çarşamba günü Tahran İmam Humeyni havaalanından havalandıktan 6 dakika sonra düştü.

Son iki günde bazı sosyal medya hesaplarından uçağın düşmesi ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılmıştır.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade son iki günde bazı Amerikan ve Kanadalı politikacılarla gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını bildirdi.

Abidzade uçağa füze isabet ettiği iddialarını yalanlayarak, uçağın alevlendikten 1.5 dakika uçuş halinde olduğunu ve uçağın düştüğü yeri de pilotun geri dönmek istediğini gösterdiğini belirtti.

Abidzade, uçağa füze isabet etmesinin doğru olmayacağını belirterek, bunun bilimsel olarak doğru olmadığı belirtti ve uçağa füze isabetten sonra 60- 70 saniye uçmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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2012