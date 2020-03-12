Tahran’da hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusu Fransa veya Ukrayna’da açılacak

Caferzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Fransa’nın İranlı uzmanlarının o ülke laboratuarlarını kara kutunun okunması için kullanmalarını önerdiği bildirdi.

Caferzade, işbirliği detaylarında alaşılması durumunda kara kutunun iki merkezden birinde açılacağını söyledi.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

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2012