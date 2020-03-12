12 Mar 2020 21:24
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News Code: 83712054
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Tahran’da hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusu Fransa veya Ukrayna’da açılacak

Tahran’da hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusu Fransa veya Ukrayna’da açılacak

Tahran, IRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, insani hata sonucu Tahran’da düşürülen Ukrayna’nın yolcu uçağının kara kutusunun Fransa ve Ukrayna’da açılacağını söyledi.

Caferzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Fransa’nın İranlı uzmanlarının o ülke laboratuarlarını kara kutunun okunması için kullanmalarını önerdiği bildirdi.

Caferzade, işbirliği detaylarında alaşılması durumunda kara kutunun iki merkezden birinde açılacağını söyledi.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

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2012

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