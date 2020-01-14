Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uzmanları Tahran'da düşen Ukrayna uçağının düşmesini araştırmak için İran'a gelecek

DW'ye göre, Kanada'da bulunan ICAO, Ukrayna ve Amerikan şirketi Boeing'den uzmanlarını İran'a göndereceğini duıyurdu. Kural olarak, ICAO soruşturmaya doğrudan katılmaz, ancak bir danışman rolü oynar.

ICAO'nun ana görevlerinden biri, araştırmanın uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olmasını sağlamaktır. Bu kurumun yetkilileri, bunun 193 üye ülke için sivil havacılığın tüm alanlarında iş birliği için bir forum olduğunu söylüyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO) Şikago Konvansiyonu’na (7 Aralık 1944) imza atan 52 ülke tarafından, Birleşmiş Milletler kuruluş kararnamesinin 43. maddesine dayanarak 4 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur. Aynı yılın Ekim ayında ise, Birleşmiş Milletlerin yasal havacılık organı olarak kabul edilmiştir. Merkezi Kanada-Montreal’dedir ve Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi ve Paris’te 7 bölge ofisi bulunmaktadır.

Bu örgüte üye olabilmenin en önemli koşulu BM üyesi olmak ve BM’den onay almaktır. Günümüzde ICAO’nun üye sayısı 190’dır. ICAO tüm üye ülkelerin temsil edildiği bağımsız “asamble” ve bunun altındaki yönetici organ olan 36 üyelik “konsey” den oluşmaktadır.

İran, ICAO'yu uluslararası bir gözlemci olarak Ukrayna uçağının düşme nedenlerini araştırmak üzere uzmanlarını İran'a göndermeye davet etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri yayınladığı bildiride, insani ve kasıtlı olmayan hata sonucu Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının hedef alındığını açıkladı.