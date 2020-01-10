Musevi: Kanada heyeti İran’da düzen Ukrayna uçağının kurbanları ile ilgili İran’ı ziyaret edecek

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’İran bu elim olayda hayatlarını kaybeden ülke vatandaşları ile ilgili yardımlarını esirgemeyecektir ve yapılan teknik araştırmaların sonucu da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları ve Ukrayna, BOEİNG firması ve diğer ülke temsilcilerinin katılımıyla şeffaf şekilde kamuoyuna bildirilecektir. ‘’ dedi.

Ukrayna Havayollarına ait BOEİNG 737 uçak Çarşamba günü Tahran İmam Humeyni havaalanından havalandıktan 6 dakika sonra düştü.

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2012