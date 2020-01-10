10 Oca 2020 17:56
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News Code: 83628565
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Musevi: Kanada heyeti İran’da düzen Ukrayna uçağının kurbanları ile ilgili İran’ı ziyaret edecek

Musevi: Kanada heyeti İran’da düzen Ukrayna uçağının kurbanları ile ilgili İran’ı ziyaret edecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran ve Kanada Dışişleri Bakanları arasında yapılan koordinasyonla Kanada’dan 10 kişilik bir heyetin, İran’da düşen Ukrayna uçağı ile ilgili Kanada vatandaşlarının durumunu incelemek için İran’a geleceğini belirtti.

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’İran bu elim olayda hayatlarını kaybeden ülke vatandaşları ile ilgili yardımlarını esirgemeyecektir ve yapılan teknik araştırmaların sonucu da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları ve Ukrayna, BOEİNG firması ve diğer ülke temsilcilerinin katılımıyla şeffaf şekilde kamuoyuna bildirilecektir. ‘’ dedi.

Ukrayna Havayollarına ait BOEİNG 737 uçak Çarşamba günü Tahran İmam Humeyni havaalanından havalandıktan 6 dakika sonra düştü.

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2012

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