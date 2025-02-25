25 Şub 2025 12:23
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15 Hordad Hava Savunma Sisteminin Makran sahillerindeki gürlemesi

25 Şub 2025 12:23
News ID: 85761890
15 Hordad Hava Savunma Sisteminin Makran sahillerindeki gürlemesi

Tahran, İRNA - Zülfikar Ortak Tatbikatı sözcüsü, düşman hava araçlarının Zülfikar Ortak Tatbikatı bölgesine saldırısı üzerine, ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından hedefin belirlenmesinin ardından, Hava Savunma Kuvvetleri'nin 15 Hordad hava savunma sisteminin turuncu kuvvetlerin düşman hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Zülfikar Ortak Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh yaptığı açıklamada, "Hava Savunma Kuvvetleri, bu tatbikatta Zülfikar pasif keşif ve konum belirleme sistemini kullanarak düşman hava araçlarının tam ve üç boyutlu konumunu muharebe sistemlerine aktardı ve yerli 15 Hordad hava savunma sistemi, hedefin konumunu tam olarak tespit ederek düşman hava aracını düşürmeyi başardı" açıklamasında bulundu.
Şeyh, "Zülfikar pasif keşif ve konum belirleme sistemi, herhangi bir emisyon yaymadan hedefin tam konumunu tespit eder ve pasif özelliği nedeniyle düşman tarafından tespit edilemez" ifadesine de dikkat çekti.

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