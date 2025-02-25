15 Hordad Hava Savunma Sisteminin Makran sahillerindeki gürlemesi

Zülfikar Ortak Tatbikatı Sözcüsü Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh yaptığı açıklamada, "Hava Savunma Kuvvetleri, bu tatbikatta Zülfikar pasif keşif ve konum belirleme sistemini kullanarak düşman hava araçlarının tam ve üç boyutlu konumunu muharebe sistemlerine aktardı ve yerli 15 Hordad hava savunma sistemi, hedefin konumunu tam olarak tespit ederek düşman hava aracını düşürmeyi başardı" açıklamasında bulundu.

Şeyh, "Zülfikar pasif keşif ve konum belirleme sistemi, herhangi bir emisyon yaymadan hedefin tam konumunu tespit eder ve pasif özelliği nedeniyle düşman tarafından tespit edilemez" ifadesine de dikkat çekti.