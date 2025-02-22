İran Ordusunun 1403 Zülfikar Ortak Tatbikatı başladı

Piyade, zırhlı, mekanize birimler, hava savunma sistemleri, deniz birimleri ve sualtı ve yüzey gemileri, tatbikat alanında birkaç gündür yer almakta ve bugünden itibaren 1403 Zülfikar Ortak Tatbikatı'nın ana aşamasında görevlerini icra etmektedirler.

Ortak Tatbikatın komutanı Amiral Habibullah Seyyari, bu tatbikatın amacının, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak, hava ve deniz tehditlerine karşı savunma ve caydırıcılık yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtti. Seyyari, her hangi bir düşmanın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da kara, hava ve denizdeki çıkarlarına zarar vermeyi düşünmesi durumunda ciddi zararlar alacağına dikkat çekti.

Seyyari ayrıca, bu tatbikatın, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun genç nesli tarafından planlanan ve uygulanan yeni taktiklerin test edilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Her yıl tatbikatlarda yeni silahlar kullanıma giriyor ve bu tatbikatlar, yeni, akıllı, hassas ve güdümlü mühimmatlar ve çeşitli füzelerin test edilmesine olanak sağlıyor.