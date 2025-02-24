Heyderi, Gewehr 3 (G3) olarak bilinen mevcut piyade tüfeğinin, tamamen yerli üretim olan "Mesaf" tüfeğiyle değiştirildiğini açıkladı. 7.62 kalibreye sahip "Mesaf" tüfeğinin seri üretim sürecinin hızla devam ettiğini ve birliklere teslimatının sürdüğünü belirtti.
Yerli üretim 'Mesaf' tüfeği G3'ün yerini alıyor
Tahran, İRNA - Tuğgeneral Kiyumers Heyderi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun Zülfikar 1403 ortak tatbikatına ilişkin detayları paylaştı. Heyderi, Kara Kuvvetleri’nin bu tatbikatın kara muharebesi safhasında benzersiz operasyonel yeteneklerini sergilediğini ve bununla gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, kullanılan tüm teçhizat, silah ve savaş araçlarının Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri tarafından yerli olarak üretildiğini vurguladı.
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