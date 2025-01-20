Filistin kaynaklarına göre, 90 Filistinli esiri taşıyan otobüsler, Batı Şeria'daki Ramallah'ın batısındaki Beytunya'ya ulaştı.
El Cezire, Kudüs'lü kadın esirlerin, ailelerinin kutlama yapmasına izin vermeyen işgal güçlerinin arasında sıkışıp kalarak Kudüs'teki evlerine döndüklerini bildirdi.
İlk Filistinli esir grubu serbest bırakıldı
Tahran, İRNA- İsrail ile yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde, Ufer hapishanesi'nden 90 Filistinli esirin ilk grubu serbest bırakıldı.
Filistin kaynaklarına göre, 90 Filistinli esiri taşıyan otobüsler, Batı Şeria'daki Ramallah'ın batısındaki Beytunya'ya ulaştı.
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