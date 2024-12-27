Ensarullah: İsrail'in saldırılarına kararlılıkla karşılık vereceğiz

Yemenlilerin İsrail, Amerika ve İngiltere'ye karşı büyük bir savaşta olduğunu vurgulayan El Esed yanıt verecek birçok seçeneğin olduğunu belirterek " Siyonist rejimin bu saldırganlığa karşı Yemen'in güçlü tepkisini beklemesi gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.