Yemenlilerin İsrail, Amerika ve İngiltere'ye karşı büyük bir savaşta olduğunu vurgulayan El Esed yanıt verecek birçok seçeneğin olduğunu belirterek " Siyonist rejimin bu saldırganlığa karşı Yemen'in güçlü tepkisini beklemesi gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.
Ensarullah: İsrail'in saldırılarına kararlılıkla karşılık vereceğiz
27 Ara 2024 09:45
News ID: 85701907
Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Ofisi üyesi Hizam El Esad, Siyonist rejimin son dönemde bu ülkeye yönelik saldırılarına gösterdiği tepkide kararlı bir yanıt vereceklerini söyledi.
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