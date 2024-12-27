27 Ara 2024 09:45
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News ID: 85701907
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Ensarullah: İsrail'in saldırılarına kararlılıkla karşılık vereceğiz

27 Ara 2024 09:45
News ID: 85701907
Ensarullah: İsrail'in saldırılarına kararlılıkla karşılık vereceğiz

Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Ofisi üyesi Hizam El Esad, Siyonist rejimin son dönemde bu ülkeye yönelik saldırılarına gösterdiği tepkide kararlı bir yanıt vereceklerini söyledi.

Yemenlilerin İsrail, Amerika ve İngiltere'ye karşı büyük bir savaşta olduğunu vurgulayan El Esed yanıt verecek birçok seçeneğin olduğunu belirterek " Siyonist rejimin bu saldırganlığa karşı Yemen'in güçlü tepkisini beklemesi gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.

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