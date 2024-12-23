Yemen Hükümet Sözcüsü: Amerikan savaş uçağının düşürülmesi Yemen halkının gücünü gösterdi

Haşim Ahmed Abdurrahman Şerefuddin, Sabah haber ajansına verdiği röportajda "Silahlı kuvvetlerimizin saldırılarının etkisiyle Amerikan uçak gemilerinin Yemen'den uzaklaşmak için uçuşlarına devam etmesi, Yemen halkına saldırmayı düşünenler için yeterli bir mesajdır." ifadesine dikkat çekti.

Yemen Hükümeti Sözcüsü "Yüce Allah'ın izniyle Amerika'ya, İngiltere'ye ve İsrail geçici rejimine karşı art arda kazandığımız zaferler, Yemen halkına yönelik hiçbir saldırının cezasız kalmayacağını tüm dünyaya kanıtlıyor."dedi.

Yemen halkının gönüllerinin, ülkenin silahlı kuvvetlerinin benzersiz operasyonlarından dolayı sevinçle dolduğunu söyleyen Haşim Şerefuddin, "Seyyid Abdülmelik Bedreddin El Husi'nin liderliğinde topraklarımızı ve onurumuzu savunmaya ve mazlum Filistin halkını desteklemeye devam edeceğimizin dünyaya garantisini veriyoruz." vurgusunda bulundu.