Körfez ülkelerinin halkı, bölgeye yabancı güçlerin müdahalesinden rahatsız

Kiş, İRNA – İran İçişleri Bakanı Yardımcısı, üçüncü ülkelerin bölgedeki gayri meşru varlığının, Körfez ülkelerinin halkını rahatsız ettiğini ve bu yasa dışı müdahalenin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

General Kasım Rezai, Perşembe günü Kiş Adası'nda yeni güvenlik komutanının göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, bölgedeki ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağlara özellikle Körfez ülkeleri arasında değinerek "Bölge halkları, üçüncü ülkelerin burada askerî varlık göstermesine ve bölgesel gerilimlere karşıdır." dedi. Rezai konuşmasının devamında "Bugün düşmanlar, bölge ülkelerinin kaynaklarını soymaya çalışıyorlar ve halklar bu girişimleri engellemelidir." şeklinde konuştu.