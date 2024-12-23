Tümgeneral Selami: Gücümüz İran sınırlarının ötesinde, düşmanlar hesaplarını gözden geçirmeli

Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Fars Körfezi sularında Şehit Rudeki okyanus gemisinin üzerinde düzenlenen Devrim Muhafızları'nın 2.Genel Namaz Toplantısı'nın kapanış töreninde, İran'ın genç mücahit ve kahramanlarının her zaman onur sahibi olduğunu vurgulayarak "Devrim Muhafızları güçlerinin halka yardım ederken ve savaş alanında fedakarlık yaptığını gördüm ve cesurca söylüyorum ki, bu dünyada ne karada, ne denizde, ne de havada hiçbir güç bizi yenemez ve İran milleti düşmanın oyunlarını tanısın." ifadesine dikkat çekti.

Tümgeneral Selami, Filistin'in hala hayatta olduğuna işaretle "İran kollarını kaybetmedi ve bizim inancımız Lübnan ve Yemenlilerle aynıdır. Düşmanlarımız ortak ama her biri kendi topraklarında kendi çıkarlarına göre hareket ediyor.

Direniş cephesini manevi ve siyasi olarak mümkün olduğu kadar destekliyoruz ama onlar da bizim gibi silahlarını temin edip kendileri üretiyorlar." vurgusunda bulundu.

Tümgeneral Selami "Siyonist düşman Gazze'de kadınları, çocukları ve silahsız insanları öldürerek başarıya ulaştığını düşünüyor ama gerçek şu ki, Siyonistler bugün geçmişe göre daha kaygılı yaşıyorlar. Öfkeliler, çıkmazdalar ve geleceğe dair net bir vizyonları yok." ifadesinin de altını çizdi.