20 Ara 2024 14:23
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News ID: 85695364
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Yeni tam donanımlı gemiler ve özel silahlar ordu envanterine ekleniyor

20 Ara 2024 14:23
News ID: 85695364
Yeni tam donanımlı gemiler ve özel silahlar ordu envanterine ekleniyor

Keşm, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı, yerli yapım oldukça karmaşık gemilerin ve özel silahların bu kuvvetin filosuna katılacağını duyurdu ve bu yeni silah ve ekipman kabiliyetlerinin düşmanlar için şaşırtıcı olacağını belirtti.

Amiral Şehram İranî, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yeni katılımların yüzey, hava, insanlı, insansız ve füze alanlarında olacağını söyledi. Düşmanların bu kapasiteler ve yetenekler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan İranî, bu araçlara caydırıcılık yeteneğine sahip yeni nesil çok değerli teknolojiler ve silahların yerleştirildiğini ifade etti. 

Amiral Şehram İranî açıklamalarının devamında, füze alanında çok yeni menzillere sahip sistemlerin ve insansız araçlar alanında ise 2 bin kilometreyi aşan menzillere ulaşabilen hava, yüzey ve su altı araçlarının bu filoya katılacağını belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu yeni katılımlar için, silah ve ekipman kapasitesinin modern ve benzersiz bir şekilde güncellenmesi adına genelkurmay planlamalarının tamamlanmasını beklediklerini ve bu yeteneklerin önümüzdeki hafta veya sonraki haftalarda Donanma’nın operasyonel filosuna ekleneceğini söyledi.

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