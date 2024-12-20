Yeni tam donanımlı gemiler ve özel silahlar ordu envanterine ekleniyor

Amiral Şehram İranî, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yeni katılımların yüzey, hava, insanlı, insansız ve füze alanlarında olacağını söyledi. Düşmanların bu kapasiteler ve yetenekler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını vurgulayan İranî, bu araçlara caydırıcılık yeteneğine sahip yeni nesil çok değerli teknolojiler ve silahların yerleştirildiğini ifade etti.

Amiral Şehram İranî açıklamalarının devamında, füze alanında çok yeni menzillere sahip sistemlerin ve insansız araçlar alanında ise 2 bin kilometreyi aşan menzillere ulaşabilen hava, yüzey ve su altı araçlarının bu filoya katılacağını belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu yeni katılımlar için, silah ve ekipman kapasitesinin modern ve benzersiz bir şekilde güncellenmesi adına genelkurmay planlamalarının tamamlanmasını beklediklerini ve bu yeteneklerin önümüzdeki hafta veya sonraki haftalarda Donanma’nın operasyonel filosuna ekleneceğini söyledi.