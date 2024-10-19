İran ev sahipliğinde 2024 İONS Karma Deniz Tatbikatı başladı

2024 İONS Karma Deniz Tatbikatı (IMEX 2024) Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini, Cumartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun Birinci Deniz Bölgesi'nde düzenlenen basın toplantısında, tatbikatın İran Ordusu'nun stratejik deniz kuvvetleri önderliğinde ve İran Devrim Muhafızları Donanması, İran Sınır Muhafızları, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun yanı sıra Rusya, Umman, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Pakistan, Katar ve Bangladeş'in katılımıyla başladığını açıkladı.

Taceddini, Hint Okyanusu kıyısındaki bazı ülkelerin deniz kuvvetlerinin üye ve gözlemci olarak tatbikata katıldığını, bazı ülkelerin ise gemi birlikleri göndererek tatbikata doğrudan katılım sağladığını belirtti.

İONS Karma Deniz Tatbikatı Sözcüsü, tatbikatın İran İslam Cumhuriyeti’nin girişimiyle uzman toplantıları ve deneyim paylaşım atölyelerini içereceğini vurgularken,tatbikata katılan birliklerin denize hareket ederken özel eğitimler yapacaklarını ve belirlenen bölgeye ulaştıktan sonra yangın kontrolü, arama kurtarma operasyonları ve petrol sızıntısı kontrolü gibi senaryoları uygulayacaklarını ifade etti.