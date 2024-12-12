Deniz Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur ve gücünü koruma yolunda tüm gücüyle çalışıyor

Amiral İranî, Perşembe günü Nuşehr'deki İmam Humeyni (RA) Deniz Bilimleri Üniversitesi’nde düzenlenen sabah töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün dünyada sekiz büyük deniz gücü merkezi bulunuyor ve bunların en önemlisi deniz güvenliğidir. Bu güvenlik, siz cesur denizcilerin maharetli elleriyle okyanusların derinliklerinde sağlanmaktadır.”

Amiral İranî, İran Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri’nin, güvenliği sağlamak ve her türlü tehditle mücadele etmek için yasa ve profesyonel standartlar çerçevesinde her alanda aktif rol oynadığını vurguladı ve ayrıca, Deniz Bilimleri Üniversitesi'nin uluslararası alanda tanınan bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerek “ Bugün birçok ülke, bu üniversitenin eğitmenlerinden ve uzmanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca kendi ülkelerinde bu öğretim üyelerini ağırlamaya davet etmektedirler. Bu, İslam Cumhuriyeti’nin en büyük onur ve gurur kaynaklarından biridir.” ifadelerini kullandı.