12 Ara 2024 13:56
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Deniz Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur ve gücünü koruma yolunda tüm gücüyle çalışıyor

12 Ara 2024 13:56
News ID: 85687941
Deniz Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur ve gücünü koruma yolunda tüm gücüyle çalışıyor

Nuşehr, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İranî, ülkenin deniz merkezli kalkınma politikalarının önemli bir parçası olan deniz güvenliğinin sağlanmasında Deniz Kuvvetleri’nin tüm gücüyle çalıştığını belirtti.  

Amiral İranî, Perşembe günü Nuşehr'deki İmam Humeyni (RA) Deniz Bilimleri Üniversitesi’nde düzenlenen sabah töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:  

“Bugün dünyada sekiz büyük deniz gücü merkezi bulunuyor ve bunların en önemlisi deniz güvenliğidir. Bu güvenlik, siz cesur denizcilerin maharetli elleriyle okyanusların derinliklerinde sağlanmaktadır.”  

Deniz Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur ve gücünü koruma yolunda tüm gücüyle çalışıyor

Amiral İranî, İran Ordusu Stratejik Deniz Kuvvetleri’nin, güvenliği sağlamak ve her türlü tehditle mücadele etmek için yasa ve profesyonel standartlar çerçevesinde her alanda aktif rol oynadığını vurguladı ve  ayrıca, Deniz Bilimleri Üniversitesi'nin uluslararası alanda tanınan bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerek “ Bugün birçok ülke, bu üniversitenin eğitmenlerinden ve uzmanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca kendi ülkelerinde bu öğretim üyelerini ağırlamaya davet etmektedirler. Bu, İslam Cumhuriyeti’nin en büyük onur ve gurur kaynaklarından biridir.” ifadelerini kullandı. 

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