1 Kas 2024 18:27
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News ID: 85646248
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Sehend ve Zagros destroyerleri yakında donanmaya katılacak

1 Kas 2024 18:27
News ID: 85646248
Sehend ve Zagros destroyerleri yakında donanmaya katılacak

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Sehend ve Zagros destroyerlerinin hazır olduğunu ve yakında göreve başlayacağını söyledi.

Amiral Şehram İrani bugün bir röportajda " Sehend destroyeri, büyük bir tatbikata katıldıktan sonra Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki suların güvenliğini sağlama görevine gönderilmeye hızla hazırlanıyor." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı sözlerinin devamında " Zagros istihbarat gemisi, donanmanın hem en yeni ve en güncel gemisi hem de bir savaş destroyeridir. Kalıcı olarak helikopter taşımak için uygun pistle donatılmıştır.  Ekipmanları tam olarak kurulu ve envantere katılması için merkezin ilanını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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