Lübnan'da ateşkes yine ihlal edildi; Siyonistler Marun el-Ras'ta çadır kurdu

Siyonist rejim ordusu, bir grup yerleşimcinin işgal altındaki Filistin sınırını geçerek Lübnan topraklarına girdiğini ve burada çadır kurduğunu açıkladı.

Açıklamada, bu yerleşimcilerin "Marun el-Ras" bölgesinde çadır kurduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Birkaç saat önce de haber kaynakları, bir Siyonist insansız hava aracının Beyrut ve güney banliyölerinin semalarında uçtuğunu bildirdi.

Siyonist rejim ile Lübnan Hizbullahı arasında yapılan ateşkes anlaşmasından bu yana, İsrail işgal ordusu onlarca kez ateşkesi ihlal etti. Bu ihlaller sonucunda bazı Lübnan vatandaşları şehit olurken bazıları da yaralandı.