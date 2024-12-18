18 Ara 2024 17:00
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News ID: 85694036
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Lübnan'da ateşkes yine ihlal edildi; Siyonistler Marun el-Ras'ta çadır kurdu

18 Ara 2024 17:00
News ID: 85694036
Lübnan'da ateşkes yine ihlal edildi; Siyonistler Marun el-Ras'ta çadır kurdu

Tahran, İRNA- Haber kaynakları, bir grup Siyonist yerleşimcinin Lübnan topraklarına girerek burada çadır kurduğunu bildirdi.  

Siyonist rejim ordusu, bir grup yerleşimcinin işgal altındaki Filistin sınırını geçerek Lübnan topraklarına girdiğini ve burada çadır kurduğunu açıkladı.  

Açıklamada, bu yerleşimcilerin "Marun el-Ras" bölgesinde çadır kurduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.  

Birkaç saat önce de haber kaynakları, bir Siyonist insansız hava aracının Beyrut ve güney banliyölerinin semalarında uçtuğunu bildirdi.  

Siyonist rejim ile Lübnan Hizbullahı arasında yapılan ateşkes anlaşmasından bu yana, İsrail işgal ordusu onlarca kez ateşkesi ihlal etti. Bu ihlaller sonucunda bazı Lübnan vatandaşları şehit olurken bazıları da  yaralandı. 

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