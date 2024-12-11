İsrail rejimi ateşkesi yine ihlal etti / İsrail hava saldırısında bir Lübnanlı şehit oldu

El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail rejimi ordusu bir hava saldırısıyla Lübnan’ın güneyindeki Eynata kasabasında bir binayı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bu evin hedef alınması sonucu bir Lübnanlının şehit olduğunu ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail rejimi ordusu ayrıca Beyt Liyu kasabasına da bir insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Bu saldırılar, Siyonist medya kaynaklarının bu sabah İsrail ordusunun Lübnan’dan çekilmeye başladığını iddia ettiği saatlerde gerçekleşti.