Tümgeneral Selami: Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinden sonra Hizbullah daha da güçlendi

Perşembe gecesi İsfahan ilinin 24 bin Şehit Kongresi'nin üçüncü ve son gecesinde "Gaspçı Siyonist rejimin, Lübnan Hizbullah Hareketini ortadan kaldırmak için stratejik planı vardı ve bu uğursuz amacına, Hizbullah'ın liderlerini ve komutanlarını öldürerek ulaşabileceğini düşünüyordu." diyen Tümgeneral Hüseyin Selami, "Lübnan Hizbullah Hareketi var olduğu sürece Siyonist rejim kendisi için umut verici bir gelecek hayal edemez." açıklamasında bulundu.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı " Siyonist rejimin siyasi ve ekonomik destekçisi ve müttefiki olan Amerika ve İngiltere ateşkesin arabulucusu olmuşlardır." ifadesine dikkat çekti.

"Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti sonrasında Hizbullah eskisinden daha güçlü hareket ederek iradesini düşmana dayattı." vurgusunda bulunan Tümgeneral Selami "İslam tarihi boyunca Müslümanlar hiçbir zaman kafirlere ve müşriklere teslim olmamışlardır. Seyyid Hasan, Lübnan Hizbullah'ının sonsuza kadar ilham kaynağı olmuştur ve bu İslam güçleri o kadar güçlü ve kudretlidir ki, düşmanın ağır darbelerinden sonra kendilerini yeniden ayakta tutabilirler. Siyonist rejim yakında Gazze savaşının sona ermesini kabul etmek zorunda kalacak." ifadesinin de altını çizdi.