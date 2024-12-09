İsrail (rejim) ordusu güney Lübnan'da üç askerinin öldüğünü doğruladı

El Arabi kanalının bildirdiğine göre Siyonist medya bu olayın ayrıntılarına değinmedi.

Lübnan Hizbullah Hareketi de 27 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Ekim 2024'ten bu yana 130'dan fazla Siyonist askerin öldürüldüğünü ve 1.250'den fazla askerin yaralandığını duyurdu.

İslami Direniş Operasyonları Odası, 27 Kasım'da yaptığı son açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejime karşı 417 gün boyunca günde ortalama 11 operasyonla 4 bin 637'den fazla operasyon düzenlediğini duyurdu.

Lübnan İslami Direnişi, Siyonistlerin Lübnan'a saldırmasından ve "Cesurlar Savaşı" operasyonunun başladığı 17 Eylül 2024'ten bu yana 1.666 operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyon alanında ise günde ortalama 23 operasyonla Siyonist rejim ordusunun üslerini ve Lübnan sınırından işgal altındaki topraklarda 150 kilometre derinliğe kadar Siyonist nüfusun yaşadığı şehir ve kasabaları hedef aldı.