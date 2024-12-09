9 Ara 2024 11:13
Journalist ID: 5630
News ID: 85684564
T T
0 Persons

Ekler

İsrail (rejim) ordusu güney Lübnan'da üç askerinin öldüğünü doğruladı

9 Ara 2024 11:13
News ID: 85684564
İsrail (rejim) ordusu güney Lübnan'da üç askerinin öldüğünü doğruladı

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin kaynakları Pazar gecesi, Lübnan'ın güneyinde yaşanan bir güvenlik olayında üç İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

El Arabi kanalının bildirdiğine göre Siyonist medya bu olayın ayrıntılarına değinmedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi de 27 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Ekim 2024'ten bu yana 130'dan fazla Siyonist askerin öldürüldüğünü ve 1.250'den fazla askerin yaralandığını duyurdu.
İslami Direniş Operasyonları Odası, 27 Kasım'da yaptığı son açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejime karşı 417 gün boyunca günde ortalama 11 operasyonla 4 bin 637'den fazla operasyon düzenlediğini duyurdu.
Lübnan İslami Direnişi, Siyonistlerin Lübnan'a saldırmasından ve "Cesurlar Savaşı" operasyonunun başladığı 17 Eylül 2024'ten bu yana 1.666 operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyon alanında ise günde ortalama 23 operasyonla Siyonist rejim ordusunun üslerini ve Lübnan sınırından işgal altındaki topraklarda 150 kilometre derinliğe kadar Siyonist nüfusun yaşadığı şehir ve kasabaları hedef aldı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .