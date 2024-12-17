Hamid Bord, dün akşam bir televizyon programında İran'ın ham petrol ihracatının azaldığına ilişkin medyalardaki yayımlanan söylentilerin yanlış ve gerçek dışı olduğunu belirterek "Ülkemizin ham petrol ihracat durumu eskisi gibi." ifadesine dikkat çekti.
Ham petrol satışı ve ihracatı konusunda iyi bir durumda olduklarını söyleyen Bord "Petrolün satılması ve ihraç edilmesi süreci hakkında endişelenmenize gerek yok. (İhracatın) azaldığına dair söylentiler doğru bir haber değil." vurgusunda bulundu.
İran'ın ham petrol ihracatının azaldığı haberi yalanlandı
Tahran, İRNA - Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü "Sosyal medya üzerinden yayınlanan İran'ın ham petrol ihracatındaki düşüş haberi yanlış ve gerçek dışı." dedi.
Hamid Bord, dün akşam bir televizyon programında İran'ın ham petrol ihracatının azaldığına ilişkin medyalardaki yayımlanan söylentilerin yanlış ve gerçek dışı olduğunu belirterek "Ülkemizin ham petrol ihracat durumu eskisi gibi." ifadesine dikkat çekti.
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