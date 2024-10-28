İran'ın dünya petrol üretimindeki payı arttı

İran'ın petrol endüstrisi son yıllarda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bu yaptırımlar, uluslararası şirketlerin varlığının sınırlandırılmasıyla başladı ve İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla yapıldı ve bu durum Donald Trump’ın ABD'deki başkanlığı döneminde de devam etti.

Buna rağmen İran'ın petrol ihracatı hiçbir zaman sıfıra ulaşmadı ve Amerikalı yetkililer bile İran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımların etkisiz kaldığını belirtti.

ABD'nin KOEP’ten tek taraflı olarak çekilmesinin üzerinden 6 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, bu ülkeye yönelik yaptırımlar çemberi her geçen gün daha da daraldığı bir sırada uluslararası kuruluşların raporuna göre İran, dünya ham petrol üretiminden aldığı payı artırmayı başardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Sekreterliği'nin (OPEC) son raporuna göre, İran'ın petrol üretimi son ayda günde 21 bin varil artış göstermiş oldu ve OPEC üyesi ülkeler arasında en büyük üretim artışı Eylül ayında yüzde 6 büyüme ile kaydedildi. OPEC üyelerinin toplam petrol üretimi bu ay %2,3 azaldı.