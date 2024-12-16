16 Ara 2024 09:58
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Ensarullah Hareketi'nin Kıdemli Üyesi: Amerika, cehennemin kapılarını kendi üzerine açıyor

16 Ara 2024 09:58
News ID: 85691374
Ensarullah Hareketi'nin Kıdemli Üyesi: Amerika, cehennemin kapılarını kendi üzerine açıyor

Tahran, İRNA- Yemen Ensarullah Hareketi'nin kıdemli bir üyesi, yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen ile gerilimi tırmandırmasının "cehennemin kapılarını" kendi üzerine açacağını vurguladı.

Abdurrahman el-Hanumi, sosyal medya platformu X'te  yaptığı paylaşımda "ABD büyükelçiliği, Yemen halkına karşı savaşmak ve Gazze’ye destek operasyonlarını durdurmak amacıyla paralı askerlerini sahaya sürüyor” dedi.  

El-Hanumi açıklamasında "Her türlü gerilimin tırmanması, ABD'nin bölgedeki varlığına, çıkarlarına, petrolüne ve paralı askerlerine karşı cehennemin kapılarını açacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ensarullah Hareketi'nin Kıdemli Üyesi: Amerika, cehennemin kapılarını kendi üzerine açıyor

Yemen Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı olan el-Hanumi “ABD'nin çıkarlarını ve üslerini, Afrika ya da Körfez bölgesinde bile olsa, hedef alacağız ve Yemen bu operasyonlar için gerekli imkanları çok önceden hazırladı” diye ekledi.  

 El-Hanumi ayrıca "ABD, Yemen ile savaşa girdiğinde gemilerini ve donanmalarını Yemen’in hedefi haline getirmiş ve ağır bir bedel ödemişti. Eğer gerilim tırmanırsa, bu kez ödeyeceği bedel birkaç kat daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.

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