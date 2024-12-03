ECO Dışişleri Bakanları'nın 28. toplantısı Meşhed'de başladı + video

Bu toplantının ikinci gününün son toplantısında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ECO Genel Sekreteri, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Tacikistan'ın dışişleri bakanları hazır bulunuyor.

Dün bu toplantının ilk gününde ECO üyesi ülkelerin büyükelçileri, dışişleri bakan yardımcıları ve uzmanları öğleden sonraya kadar süren toplantıda, bugünkü toplantıda dışişleri bakanları tarafından incelenip onaylanmak üzere çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliği belgelerin taslakları hazırlandı.

Ayrıca Meşhed'in çeşitli alanlardaki talepleri bugün bu konseyde incelenip onaylanacak ve bu konsey oturum aralarında "Meşhed Bildirisi" şeklinde okunacak.

İmam Rıza Türbesi ile Hekim Abulkasım Firdevsi'nin kabri ziyareti, Rezevi Horasan yüksek teknolojili ve bilgiye dayalı ürünlerinin bakanlar ve yabancı heyetlerin ikametgahında sergilenmesi, ECO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. toplantısının ara programlarından bazılarıydı.