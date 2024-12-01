İran büyükelçisi bazı bölge ülkelerinin Suriye'deki terör gruplarına desteklerini eleştirdi

İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi bir sohbette İdlib'deki son gelişmelere işaretle teröristler modern teçhizat, insansız hava araçları ve topçu ateşi kullanarak saldırılarını uzun zamandan önce planladığını vurguladı.

"Psikolojik operasyon alanında bile kendi askeri güçlerinden daha ileri düzeyde tasarımlar yapmışlar ve yoğun propaganda yürütmüşlerdir." diyen İran'ın Suriye Büyükelçisi Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin bölgedeki bazı ülkelerin Hama ve İdlib şehirlerindeki terör gruplarını destekleyerek savaşa ve kan dökülmesine yol açması, bölgesel barış ve güvenliğin bozulmasında yıkıcı rol oynamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bu gelişmelerdeki Avrupa ülkelerinin rolüne değinen Ekberi "Bu grupların Avrupa ülkeleriyle bağlantıları açıkça ortadadır ve bu ülkeler açıkça teröristleri desteklemekte, beslemekte ve yönlendirmektedir." İfadesine dikkat çekti.

Büyükelçi Ekberi bu örgütlerin bileşimi hakkında "Bu gruplar bazen birbirleriyle çelişen birçok grubu içeriyor. Bu operasyondan 2-3 gün öncesine kadar İdlib'de bu gruplar arasında gösteriler, çatışmalar ve ihtilafları görüyorduk ama şu anda doğal olarak birleştiler." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçisi konuşmanın sonunda "Bu grupların destekçileri yalnızca Batılı ülkelerle sınırlı değil, diğer ülkeler de bu sürece dahil oluyor. Bu destekler Suriye hükümetine yönelik düşmanlık ve nefretten kaynaklanmaktadır." ifadesinin altını çizdi.