Arap Birliği'nden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğine vurgu

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü "Genel Sekreter Ahmed Abul Gait, Suriye'de sürekli yaşanan gelişmelerden ve bu gelişmelerin siviller üzerindeki etkisinden duyduğu kaygıyı dile getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Sözcü Cemal Rüşdi "Bu olaylar çeşitli olayların kaynağı olabilir; bunlardan biri terörist grupların faaliyetlerine devam etmek için istismar ettiği olası kaosların oluşturulmasıdır." ifadesine dikkat çekerek "Arap Birliği Sekreterliği, Birliğin Suriye ile ilgili kararlarına dayalı olarak Birliğin tüm pozisyonlarına ve her düzeyde bağlı kalmaktadır." vurgusunda bulundu.

Terör örgütleri, Çarşamba sabahından itibaren bazı ülkelerin desteği ve yeni yabancı güçlerin gelişiyle Halep'in kuzeybatı, batı ve güneybatısındaki Suriye ordusunun mevzilerine büyük bir saldırı başlattı.