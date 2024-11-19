İran ve Rusya'dan test ve muayene sektörünün temsilcileri olarak, İran Kalite ve Standart Denetim Şirketi (ROSTEST), İran Milli Standartlar Kurumu INSO ve Rusya Teknik ve Metrolojik Mevzuat Ajansı'nın gözetiminde bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Bu ortak sözleşmenin imza töreni bugün (Salı) İran Milli Standartlar Kurumu'nda İslami Şura Meclisi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferans şeklinde gerçekleştirildi.
Tahran ile Moskova arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı
Tahran, İRNA- İran Milli Standartlar Kurumu Başkanı, geçen yıl İran ile Rusya arasındaki ticaret istatistiklerinin 1 milyar 700 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ederek "İran ve Rusya'nın iki denetim şirketi arasında iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte önümüzdeki yıl ticaret hacmi en az 2 kat artacak." açıklamasında bulundu.
İran ve Rusya'dan test ve muayene sektörünün temsilcileri olarak, İran Kalite ve Standart Denetim Şirketi (ROSTEST), İran Milli Standartlar Kurumu INSO ve Rusya Teknik ve Metrolojik Mevzuat Ajansı'nın gözetiminde bir işbirliği anlaşması imzaladı.
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