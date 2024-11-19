Tahran ile Moskova arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı

İran ve Rusya'dan test ve muayene sektörünün temsilcileri olarak, İran Kalite ve Standart Denetim Şirketi (ROSTEST), İran Milli Standartlar Kurumu INSO ve Rusya Teknik ve Metrolojik Mevzuat Ajansı'nın gözetiminde bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu ortak sözleşmenin imza töreni bugün (Salı) İran Milli Standartlar Kurumu'nda İslami Şura Meclisi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferans şeklinde gerçekleştirildi.