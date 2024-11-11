11 Kas 2024 18:04
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News ID: 85656607
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İran banka kartları Rusya'da kullanılacak

11 Kas 2024 18:04
News ID: 85656607
İran banka kartları Rusya'da kullanılacak

Tahran, İRNA-  İranlıların banka kartlarının bundan sonra Rus bankalarında kullanılabilmesi amacıyla İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin'in de katıldığı bir törenle"Mir" olarak bilinen Rus bankacılık ağı,  İran bankacılık ağına (Şetab) bağlandı.

Şetab ağına bağlı olan artık her İranlı, Riyal banknotlarını İran kartlarından Rus para birimi "Ruble" biçiminde bu ülkedeki ATM'lerden alabilecek.

Bu projenin ikinci etabında Rusya'da bu ülkenin banka kartlarını almış kişiler veya Ruslar, İran'da bu imkandan yararlanabilirler.

İki ülkenin bankacılık anlaşmalarına göre üçüncü aşamada İran'ın Şetab kartları, Rus mağaza alıcılarında kullanılabilecek ve böylece bu ülkeye seyahat eden İranlılar, İran banka kartlarıyla bu ülkedeki mağazalardan alışveriş yapabilecek.

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