İran banka kartları Rusya'da kullanılacak

Şetab ağına bağlı olan artık her İranlı, Riyal banknotlarını İran kartlarından Rus para birimi "Ruble" biçiminde bu ülkedeki ATM'lerden alabilecek.

Bu projenin ikinci etabında Rusya'da bu ülkenin banka kartlarını almış kişiler veya Ruslar, İran'da bu imkandan yararlanabilirler.

İki ülkenin bankacılık anlaşmalarına göre üçüncü aşamada İran'ın Şetab kartları, Rus mağaza alıcılarında kullanılabilecek ve böylece bu ülkeye seyahat eden İranlılar, İran banka kartlarıyla bu ülkedeki mağazalardan alışveriş yapabilecek.