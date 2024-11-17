İran-Rusya demiryolu işbirliğinde yeni sayfa; Demiryolu Genel Müdürü: Kuzey-Güney Koridoru daha ciddi bir şekilde takip edilmeli

Cebbar Ali Zakeri Bağımsız Devletler Topluluğu Demiryolu Taşımacılığı Konseyi'nin 81. toplantısı kapsamında Rus Demiryolları Genel Müdürü Oleg Blazirov ile yaptığı görüşmede, işbirliğinin güçlendirilmesi ve Kuzey-Güney koridorunun geliştirilmesine vurgu yaptı.

Bu görüşmede İran Demiryolları Genel Müdürü, iki ülke arasındaki iletişimin iyi düzeyde olduğuna değinerek "İran ile Rusya arasındaki siyasi ilişkiler en üst düzeyde olup İran Demiryolları, Rus Demiryolları ile ilişkilerin genişletilmesini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine dikkat çekti.

Zakeri, Kuzey-Güney Koridoru projesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu projeyi daha ciddi bir şekilde takip etmeli, mevcut kapasiteyi kullanırken kapasiteyi artırmaya da çalışmalıyız." vurgusunda bulundu.

Rusya Demiryolu Genel Müdürü de bu görüşmede Rusya Demiryolları'nın hedeflerinden birinin Kuzey-Güney Koridorunu geliştirmek olduğunu belirterek "Bu güzergahta taşımacılığın başlaması için Fars Körfezi'ne 36 konteyner treni gönderildi ve 2022 yılında ulaşım süresini kısaltarak bu güzergahta ayda bir trenin geçişine tanık olduk." ifadesini kullandı.

Rus yetkili Reşt-Astara demiryolunun inşasına ilişkin de bu projenin Rusya için özel önem taşıdığını ve ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.