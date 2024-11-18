18 Kas 2024 10:51
Journalist ID: 5630
News ID: 85662881
T T
0 Persons

Malezya Başbakanı: İsrail’in BM’den çıkarılması için bir uzlaşmaya varmalıyız

18 Kas 2024 10:51
News ID: 85662881
Malezya Başbakanı: İsrail’in BM’den çıkarılması için bir uzlaşmaya varmalıyız

Tahran, İRNA - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Siyonist rejimin Gazze’deki soykırımına dikkat çekerek, bu rejimin Birleşmiş Milletler’den çıkarılması için bir uzlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

El Cezire Mubasher kanalına konuşan Enver İbrahim “Biz İsrail rejimini tanımıyoruz ve Filistin halkının mücadelesini uluslararası platformlarda desteklemeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı. 

Enver İbrahim, Siyonist rejimin sivilleri ve hastaneleri hedef almaya devam ettiğini belirterek  “Filistin’e olan desteğimi ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a açıkça ilettim, ancak dinlemediler.” dedi. 

Malezya Başbakanı açıklamalarında ayrıca “Gazze’de işlediği suçlar nedeniyle İsrail rejimini hesap vermeye zorlamak için Uluslararası Adalet Divanı’na bir talepte bulunduk.” ifadelerine dikkat çekti.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .