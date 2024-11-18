Malezya Başbakanı: İsrail’in BM’den çıkarılması için bir uzlaşmaya varmalıyız

El Cezire Mubasher kanalına konuşan Enver İbrahim “Biz İsrail rejimini tanımıyoruz ve Filistin halkının mücadelesini uluslararası platformlarda desteklemeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Enver İbrahim, Siyonist rejimin sivilleri ve hastaneleri hedef almaya devam ettiğini belirterek “Filistin’e olan desteğimi ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a açıkça ilettim, ancak dinlemediler.” dedi.

Malezya Başbakanı açıklamalarında ayrıca “Gazze’de işlediği suçlar nedeniyle İsrail rejimini hesap vermeye zorlamak için Uluslararası Adalet Divanı’na bir talepte bulunduk.” ifadelerine dikkat çekti.