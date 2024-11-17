Siyonist rejim ordusunun bir askeri daha Gazze'de öldürüldü

Siyonist rejim ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, bu rejimin "Kafir" tugayına mensup askerlerden birinin Gazze'nin kuzeyinde öldürüldüğünü duyurdu.

Siyonist medya, Gazze'nin kuzeyinde öldürülen askerin, Kafir tugayındaki "Nahşun 90" taburunun başçavuşu olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejim ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda Kafir tugayına bağlı Şemşon'un 92. taburundan 4 askerinin öldüğünü doğrulamıştı.

Siyonist kaynaklar birkaç gün önce de Kasım ayının ilk 12 gününde 15 İsrail askeri ve yerleşimcinin öldürüldüğünü bildirmişti.