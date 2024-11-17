Papa: Uluslararası toplum Gazze'deki "soykırımı" araştırmalı

Papa Francis, İsrail rejiminin Gazze savaşındaki eylemlerine karşı yaptığı eleştirel konuşmada, uluslararası topluma, İsrail rejiminin Gazze'deki askeri operasyonlarının Filistin halkına yönelik soykırım teşkil edip etmediğinin araştırılması gerektiğini önerdi.

Papa, bugün (Pazar) yeni bir kitapta yazılı olarak yayınlanan konuşmasında "Bazı uluslararası uzmanlar Gazze'de yaşananların soykırım niteliğinde olduğunu söylüyor." ifadesine yer verdi.

Dünya Katoliklerinin lideri konuşmasının devamında "Bu eylemlerin uluslararası hukukçular ve kuruluşlar tarafından belirlenen katı soykırım tanımına uyup uymadığını değerlendirmek için dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.