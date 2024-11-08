Irak Direnişi'nden Siyonist askeri hedeflere İHA'lı saldırı

Irak İslami Direnişi, yayınladığı bir açıklamada, bu saldırının işgalcilere karşı mücadele politikasını sürdürme ve Filistin ile Lübnan halklarına destek ve Siyonist rejimin sivillere, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik işlediği suçlara karşı bir tepki olarak bu eylemin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Irak İslami Direnişi, sabah saatlerinde kuzeydeki işgal altındaki bölgedeki bir askeri hedefe yönelik ilk İHA saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bir diğer açıklamada ise, aynı hedefe ikinci bir İHA saldırısının yapıldığı vurgulandı.

Irak Direnişi, siyonist hedeflere yönelik askeri operasyonların devam edeceğini ve bu saldırıların şiddetinin artırılacağını da belirtti.