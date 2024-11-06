Irak direnişinden Siyonist hedeflerine üçüncü İHA saldırısı

Irak İslami Direnişi tarafından yayımlanan açıklamada, direniş güçlerinin Filistin ve Lübnan halkını desteklemek, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere sivillere yönelik katliamlara karşılık vermek amacıyla işgalciye karşı mücadelenin bir parçası olarak bu askeri hedefe saldırı düzenledikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail rejimine yönelik saldırıların devam edeceği ve genişletileceği vurgulandı.

Bu operasyon, Irak İslami Direnişi tarafından bugün Siyonist rejimin işgali altındaki topraklarda gerçekleştirilen üçüncü askeri saldırı oldu.