6 Kas 2024 18:03
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News ID: 85651926
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Irak direnişinden Siyonist hedeflerine üçüncü İHA saldırısı

6 Kas 2024 18:03
News ID: 85651926
Irak direnişinden Siyonist hedeflerine üçüncü İHA saldırısı

Tahran, İRNA - Irak İslami Direnişi, bugün Filistin’in güneyindeki önemli bir askeri hedefe insansız hava aracı (İHA) ile bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırı, gün içinde Siyonist mevzilerine yönelik gerçekleştirilen üçüncü operasyon olarak kayıtlara geçti.

Irak İslami Direnişi tarafından yayımlanan açıklamada, direniş güçlerinin Filistin ve Lübnan halkını desteklemek, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere sivillere yönelik katliamlara karşılık vermek amacıyla işgalciye karşı mücadelenin bir parçası olarak bu askeri hedefe saldırı düzenledikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail rejimine yönelik saldırıların devam edeceği ve genişletileceği vurgulandı.

Bu operasyon, Irak İslami Direnişi tarafından bugün Siyonist rejimin işgali altındaki topraklarda gerçekleştirilen üçüncü askeri saldırı oldu.

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