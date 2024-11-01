Irak İslami Direniş Hareketi işgal altındaki toprakları altıncı kez hedef aldı

Irak İslami Direnişi Hareketi yayınladığı bildiride "İşgalciliğe karşı direniş yaklaşımını sürdüren Irak İslami Direniş Mücahidleri, Filistin ve Lübnan milletine destek vermek ve aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu sivillerin katledilmesine tepki olarak bugün İHA ile işgal altındaki bölgelerin merkezinde bulunan hayati bir noktayı hedef aldı." ifadelerine yer verdi.

Irak İslami Direniş Hareketi'nin bildirisinin devamında, bu saldırının bugün işgal altındaki topraklara yönelik altıncı saldırısı olduğunu belirterek, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırının devamı ve genişletilmesine vurgu yaptı.

Irak direnişi geçtiğimiz hafta ve aylarda işgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Eilat'taki hassas ve önemli noktaları hedef almıştı.

Irak İslami Direnişinin 4 Ekim Cuma günü işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesindeki Siyonist rejimin askeri üssüne gerçekleştirdiği en önemli İHA saldırısında bu rejimin 25 askeri öldürülmüş ve yaralanmıştı.