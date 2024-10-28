İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'daki katliamını kınıyoruz

Şerif Teknik Üniversitesi akademisyenleri

"Bizler, bir grup üniversite profesörü ve akademisyen olarak, İsrail'in Ekim 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen bir yıl içinde Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde işlediği suçlara ve korkunç soykırım eylemlerine karşı endişemizi ve öfkemizi bildiriyoruz." ifadeleri ile başlayan mektupta "Başta 191, 242 ve 338 numaralı kararlar da dahil olmak üzere birçok İsrail (rejimi) uluslararası yasaları ve BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor. (Bu rejim) 1948'den bu yana yaklaşık 76 yıl boyunca Filistin topraklarını işgal ederek yasadışı yerleşim bölgelerini inşa etmiştir. (Siyonist rejim) bu toprakların temel demografik yapısını değiştirdi, temel insan haklarını ihlal etti, yerli halkı evlerinden kovdu, topraklarına el koydu ve sayısız cinayet işledi. Bu eylemler, işgale maruz kalanların ayaklanmasının ve silahlı direnişinin birincil ve temel etkenleridir." diye devam etti.

Söz konusu mektubun devamında akademisyenler Batı'daki meslektaşlarına, Batılı kurtuluş hareketlerine atıfta bulunarak "Nazilerin işgali sırasındaki Fransız partizanları, Yunanistan, Belçika, Hollanda'daki direniş hareketleri ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'daki silahlı direnişi meşru görürseniz, o zaman Filistin direniş hareketini haklı ve doğru olarak tespit etmelisiniz." vurgusunda bulundu.

Mektubun sonunda ise "Tüm barışsever insanları ve milliyeti ne olursa olsun vicdanı temiz olan herkesi İsrail'in suç eylemlerini kınamaya çağırıyoruz." denildi.