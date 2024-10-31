31 Eki 2024 12:20
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Irak direnişinden bugün İsrail rejimi hedeflerine beşinci İHA saldırısı

31 Eki 2024 12:20
News ID: 85645324
Irak direnişinden bugün İsrail rejimi hedeflerine beşinci İHA saldırısı

Tahran, İRNA: Irak İslami Direnişi, bugün İsrail rejiminin hedeflerine karşı beşinci insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, bugün gerçekleştirdiği beşinci İHA saldırısında Suriye’deki işgal altındaki Golan bölgesinde hayati bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Irak İslami Direnişi’nin açıklamasında  "İşgalci rejime karşı direniş yaklaşımımızı sürdürmek, Filistin ve Lübnan halklarına destek olmak ve işgalci rejimin sivil halka, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik katliamlarına cevap vermek amacıyla, Irak İslami Direnişi savaşçıları 31/10/2024 Perşembe günü işgal altındaki Golan’da hayati bir hedefi vurdu. Bu, sabahın erken saatlerinden bu yana yapılan beşinci saldırıdır." ifadelerine yer verdi. 

Açıklamada ayrıca, Irak İslami Direnişi'nin düşman tahkimatlarını yıkmaya yönelik operasyonlarının artarak devam edeceği vurgulandı.

Irak Direnişi, sabah saatlerinde de işgal altındaki toprakların kuzey ve güneyindeki bazı hayati hedeflere İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

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