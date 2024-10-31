Irak direnişinden bugün İsrail rejimi hedeflerine beşinci İHA saldırısı

Irak İslami Direnişi, bugün gerçekleştirdiği beşinci İHA saldırısında Suriye’deki işgal altındaki Golan bölgesinde hayati bir hedefi vurduğunu açıkladı.

Irak İslami Direnişi’nin açıklamasında "İşgalci rejime karşı direniş yaklaşımımızı sürdürmek, Filistin ve Lübnan halklarına destek olmak ve işgalci rejimin sivil halka, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik katliamlarına cevap vermek amacıyla, Irak İslami Direnişi savaşçıları 31/10/2024 Perşembe günü işgal altındaki Golan’da hayati bir hedefi vurdu. Bu, sabahın erken saatlerinden bu yana yapılan beşinci saldırıdır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Irak İslami Direnişi'nin düşman tahkimatlarını yıkmaya yönelik operasyonlarının artarak devam edeceği vurgulandı.

Irak Direnişi, sabah saatlerinde de işgal altındaki toprakların kuzey ve güneyindeki bazı hayati hedeflere İHA saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.