Irak İslami Direnişi, Siyonist rejimin kalbindeki 3 hayati noktayı hedef aldı + video

Tahran, İRNA: Irak İslami Direnişi, Siyonist rejime yönelik saldırılarına devam ederek, bu rejimin kalbinde bulunan 3 hayati noktayı gelişmiş kruz füzeleri ile hedef aldığını bildirdi.

Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada, mücahitlerin Siyonist rejim içindeki 3 bölgeyi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Siyonist rejim sınırları içinde bulunan 3 hayati hedefi, bir dizi al-Areqib (gelişmiş kruz) füzesi ile vurduk" ifadesi yer aldı.