İsrail rejimi için casusluk yapan 4 sanık için idam cezası

Yapılan açıklamada, iki ayrı davada dört kişinin İsrail rejimi ve Mossad istihbarat servisiyle iş birliği yaparak casusluk faaliyetinde bulunmak suçlamasıyla soruşturma geçirdiği belirtildi. Sanıkların dosyalarının ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarının iş birliğiyle Batı Azerbaycan Eyaleti Kamu ve Devrim Savcılığı'nda incelendiği, iddianame hazırlanarak davanın Urumiye Devrim Mahkemesi'ne sevk edildiği ifade edildi.

Batı Azerbaycan Adalet Başkanlığı' nın açıklamasına göre, iki farklı dava dosyasında, birinde üç sanık ve diğerinde bir sanık olmak üzere, toplam dört sanık ilk derece mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Açıklamanın devamında, sanıklardan üç kişinin Mossad’ın yönlendirmesi ve desteğiyle Şehit Fahrizade suikastında kullanılan ekipmanların ülkeye sokulması ve suikast yerine taşınması gibi sabotaj faaliyetlerinde rol aldığı belirtildi.