Gazze Şeridi'nde Siyonist rejim casusları

Katar'ın El Cezire ağı, ismini açıklamayan bu yetkiliyi kaynak göstererek, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik güçlerinin, devam eden savaş sırasında İsrail rejimiyle bağlantı kuran ve bu rejimle istihbarat işbirliği yapan bazı kişileri tutukladığını ve şu anda sorgu altında olduklarını bildirdi.

El Cezire'ye konuşan yetkili, İsrail işgal güçlerinin, Gazze'de yaşayan vatandaşları Filistin direnişinden bilgi toplamak amacıyla istihbarat tuzağına düşürme çabalarını artırdığını belirtti.

Yetkili, İsrail işgal rejimi yetkililerinin bazı kişilerle iletişime geçerek, onlarla işbirliği yapmamaları durumunda evlerini bombalamakla ve ailelerini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ayrıca, İsrail işgal rejiminin, kıtlık ve zor insani koşullar yaratarak yardım derneklerinin isimlerini kullanarak vatandaşlardan bilgi toplamak ve onları şantaj yapmak amacıyla bu durumdan yararlandığını ifade etti.

Filistinli güvenlik yetkilisi, Gazze'deki güvenlik birimlerinin işgal rejiminin istihbarat birimleri ve yöntemleriyle mücadele ettiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki halktan düşmanın yöntemlerine ve aldatmacalarına karşı dikkatli olmalarını istedi.