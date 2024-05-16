16 May 2024 14:42
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News ID: 85479290
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Siyonist rejim, en büyük casus ve radar merkezinin yok edildiğini itiraf etti

16 May 2024 14:42
News ID: 85479290
Siyonist rejim, en büyük casus ve radar merkezinin yok edildiğini itiraf etti

Tahran, İRNA - Siyonist medya, Tiberya Gölü yakınındaki en büyük radar ve casus merkezinin imha edildiğini ve ağır hasar aldığını itiraf etti.

Siyonist medya, Hizbullah'ın Tiberya Gölü yakınındaki en büyük radar ve casus merkezi ile en büyük casus balonunun kontrol merkezini intihar dronu kullanarak imha ettiğini ve ağır hasar verdiğini itiraf etti.

Bu medya, hava kuvvetlerine ait önemli ve hassas bir merkezin Hizbullah'a ait bir İHA tarafından hedef alındığını  ve ayrıca Hizbullah'a ait intihar dronun Tiberya Gölü'nün batısındaki bölgelere girdiğini ve bir askeri üssün içinde patladığını duyurdu.

Siyonist rejim, en büyük casus ve radar merkezinin yok edildiğini itiraf etti

Yediot Aharonot da konuyla ilgili olarak "Hizbullah'ın hedef aldığı tesis, İsrail'in en büyük casus balonu Tal Şammayim'in (Sky Rain) kontrol merkeziydi." ifadelerini kullandı.

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