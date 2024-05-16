Siyonist rejim, en büyük casus ve radar merkezinin yok edildiğini itiraf etti

Siyonist medya, Hizbullah'ın Tiberya Gölü yakınındaki en büyük radar ve casus merkezi ile en büyük casus balonunun kontrol merkezini intihar dronu kullanarak imha ettiğini ve ağır hasar verdiğini itiraf etti.

Bu medya, hava kuvvetlerine ait önemli ve hassas bir merkezin Hizbullah'a ait bir İHA tarafından hedef alındığını ve ayrıca Hizbullah'a ait intihar dronun Tiberya Gölü'nün batısındaki bölgelere girdiğini ve bir askeri üssün içinde patladığını duyurdu.

Yediot Aharonot da konuyla ilgili olarak "Hizbullah'ın hedef aldığı tesis, İsrail'in en büyük casus balonu Tal Şammayim'in (Sky Rain) kontrol merkeziydi." ifadelerini kullandı.