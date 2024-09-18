18 Eyl 2024 18:23
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News ID: 85600962
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Lübnan'da çağrı cihazlarının nasıl patladığına ilişkin yeni bilgiler

18 Eyl 2024 18:23
News ID: 85600962
Lübnan'da çağrı cihazlarının nasıl patladığına ilişkin yeni bilgiler

Tahran, İRNA- Bilgili güvenlik kaynakları El Meyadin kanalına verdiği demeçlerinde Lübnan'da patlayan çağrı cihazları, bu cihazlarda kullanılan IC çipi aracılığıyla üretici kaynaktan gelen patlayıcılarla kirlendiğini belirtti.

Bu cihazların içine yerleştirilen patlayıcılar, konvansiyonel ve mevcut cihazlarla hiçbir denetimde tespit edilemediği gibi, farklı ülke ve havalimanlarında bulunan cihazlarla da tespit edilmesi ve keşfedilmesi mümkün değildir.
Bu cihazların içine yerleştirilen patlayıcılar, konvansiyonel ve mevcut cihazlarla hiçbir denetimde tespit edilemediği gibi, farklı ülke ve havalimanlarında bulunan cihazlarla da tespit edilmesi ve keşfedilmesi mümkün değildir.

Bu saldırının arkasında Mossad ve İsrail'in Aman casus servisleri olduğu düşünülüyor.

Patlama, ileri teknolojiyle ve patlayıcı madde içeren çağrı cihazlarına mesaj gönderilmesi sonrasında gerçekleşti.

Dolayısıyla patlamanın nedeni çağrı cihazlarının pili değil, pillerin lityum malzemesi bu cihazların patlama mesajını aldıklarında patlamasına neden oldu.Bu saldırının arkasında Mossad ve İsrail'in Aman casus servisleri olduğu düşünülüyor.

Patlama, ileri teknolojiyle ve patlayıcı madde içeren çağrı cihazlarına mesaj gönderilmesi sonrasında gerçekleşti.

Dolayısıyla patlamanın nedeni çağrı cihazlarının pili değil, pillerin lityum malzemesi bu cihazların patlama mesajını aldıklarında patlamasına neden oldu.

1 Persons

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