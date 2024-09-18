Lübnan'da çağrı cihazlarının nasıl patladığına ilişkin yeni bilgiler

Bu cihazların içine yerleştirilen patlayıcılar, konvansiyonel ve mevcut cihazlarla hiçbir denetimde tespit edilemediği gibi, farklı ülke ve havalimanlarında bulunan cihazlarla da tespit edilmesi ve keşfedilmesi mümkün değildir.

Bu cihazların içine yerleştirilen patlayıcılar, konvansiyonel ve mevcut cihazlarla hiçbir denetimde tespit edilemediği gibi, farklı ülke ve havalimanlarında bulunan cihazlarla da tespit edilmesi ve keşfedilmesi mümkün değildir.



Bu saldırının arkasında Mossad ve İsrail'in Aman casus servisleri olduğu düşünülüyor.



Patlama, ileri teknolojiyle ve patlayıcı madde içeren çağrı cihazlarına mesaj gönderilmesi sonrasında gerçekleşti.



Dolayısıyla patlamanın nedeni çağrı cihazlarının pili değil, pillerin lityum malzemesi bu cihazların patlama mesajını aldıklarında patlamasına neden oldu.Bu saldırının arkasında Mossad ve İsrail'in Aman casus servisleri olduğu düşünülüyor.

Patlama, ileri teknolojiyle ve patlayıcı madde içeren çağrı cihazlarına mesaj gönderilmesi sonrasında gerçekleşti.

Dolayısıyla patlamanın nedeni çağrı cihazlarının pili değil, pillerin lityum malzemesi bu cihazların patlama mesajını aldıklarında patlamasına neden oldu.