4 Kas 2024 15:09
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News ID: 85649501
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İranlı araştırmacılardan yapay zeka tabanlı görsel arama platformu

4 Kas 2024 15:09
News ID: 85649501
İranlı araştırmacılardan yapay zeka tabanlı görsel arama platformu

Tahran, İRNA- Şerif Teknoloji Üniversitesi mezunları, güncel teknoloji ve yapay zeka kullanarak yenilikçi bir "görsel arama motoru" geliştirmeyi başardı.

Bu yapay zeka destekli akıllı arama motoru, çevrim içi giyim alışverişi alanında hizmet vermek üzere Şerif Teknoloji Üniversitesi mezunları tarafından tasarlandı.

Kullanıcılar, bu platform aracılığıyla istedikleri kıyafetin desen ve rengini tarif ederek, metin tabanlı akıllı arama yapabiliyor ve platformda mevcut kıyafetleri inceleyebiliyor.

Arama motoru, kullanıcı tarafından girilen metni yapay zeka sayesinde algılıyor ve metin ile online mağazalardaki fotoğrafları analiz ederek en uygun sonuçları sunuyor. Hali hazırda 1500’den fazla çevrim içi mağaza ve markayı kapsayan bu arama motorunun en önemli özelliklerinden biri, ülke genelindeki küçük işletmeleri destekleyerek görünürlüklerini artırması ve yeni müşteri kazanmalarına olanak sağlaması.

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