İran, Kombinatorik Olimpiyatları'nın mucidi ve ev sahibi

Bu yıl, 1-2 Kasım tarihlerinde İran, bilgisayar teorisi ve yapay zekanın bir kombinasyonu olan çevrim içi Kombinatorik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak. Olimpiyata 65 ülkeden 4 binden fazla katılımcı katılacak.

Bu sınav ilk olarak 2020 yılında İran'da düzenlendiğinde, bazı ülkeler katılmak için başvuruda bulunmuş, daha sonra bazı ülkeler kendi ülkelerinde de bu sınavı ulusal olarak düzenlemiştir.

Şu anda İran, tasarım, değerlendirme ve politika belirlemesiyle bu uluslararası sınavın ev sahipliğini yapmaktadır. Bu sınavın dikkat çeken özelliği, değerlendirme komitesinin sınav sırasında yanıtları anında açıklayarak katılımcıların çevrim içi olarak sıralamalarını görebilmeleridir.