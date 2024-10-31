31 Eki 2024 10:05
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İran, Kombinatorik Olimpiyatları'nın mucidi ve ev sahibi

31 Eki 2024 10:05
News ID: 85645140
İran, Kombinatorik Olimpiyatları'nın mucidi ve ev sahibi

Tahran, İRNA - Uluslararası Kombinatorik Olimpiyatı, İran tarafından geliştirilen ve matematik, bilgisayar ve yapay zeka konularına ilgi duyanlara çevrim içi olarak yeteneklerini test etme imkanı tanıyan bir platformdur.

Bu yıl, 1-2 Kasım tarihlerinde İran, bilgisayar teorisi ve yapay zekanın bir kombinasyonu olan çevrim içi Kombinatorik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak. Olimpiyata 65 ülkeden 4 binden fazla katılımcı katılacak.

Bu sınav ilk olarak 2020 yılında İran'da düzenlendiğinde, bazı ülkeler katılmak için başvuruda bulunmuş, daha sonra bazı ülkeler  kendi ülkelerinde de bu sınavı ulusal olarak düzenlemiştir.

İran, Kombinatorik Olimpiyatları'nın mucidi ve ev sahibi

Şu anda İran, tasarım, değerlendirme ve politika belirlemesiyle bu uluslararası sınavın ev sahipliğini yapmaktadır. Bu sınavın dikkat çeken özelliği, değerlendirme komitesinin sınav sırasında yanıtları anında açıklayarak katılımcıların çevrim içi olarak sıralamalarını görebilmeleridir.

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